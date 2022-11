I cinque podcast da non perdere a dicembre 2022

Dal Mondiale in Qatar ai rave, passando per un anniversario faraonico, il quarto potere in rosa, le radici della guerra. La classifica delle migliori "cose da ascoltare" uscite (più o meno) questo mese. Perché ci vuole orecchio

Podiocast è l'appuntamento del Foglio con i nuovi podcast in cerca di ascoltatori. Vi segnaliamo – senza formalizzarci troppo sulle date di pubblicazione – i podcast italiani più interessanti in uscita o disponibili online da poco. Insomma, quelli più freschi e interessanti e che metteremmo sul "podio" di questo mese. Buon ascolto.

Sabbia

di Sportellate.it

"Se tenessimo un minuto di silenzio per ogni lavoratore che si stima sia morto a causa dei lavori di costruzione per la Coppa del Mondo in Qatar, le pime 44 partite del torneo si giocherebbero in completo silenzio". Sabbia racconta le storie di tre uomini - Mohamed, milionario qatariota, Kenneth, operaio ghanese, e Franck, calciatore camerunense - che difficilmente si sarebbero potute incrociare se non a Doha, in occasione del Mondiale in Qatar. La costruzione lampo degli enormi stadi del più importante evento sportivo del mondo. Il piano di bin Hammam, funzionario della FIFA da oltre vent’anni, vero deus ex machina dell'organizzazione. La spy-story sugli accordi tra sceicchi e colletti bianchi, che spiega come ha fatto un piccolo emirato, sostanzialmente privo di una qualsiasi tradizione calcistica e in cui durante l’estate le temperature facilmente superano i 50 gradi, ad assicurarsi il Mondiale battendo nazioni come Stati Uniti, Inghilterra e Australia. L’ambizioso e inquietante progetto a lungo termine dell’Aspire Academy, una fabbrica di calciatori per formare in poco tempo le fila dell’inesistente movimento calcistico qatariota.

Quattro episodi, online dal 14 novembre

The rave party - Una storia proibita

di Marco Mancassola per Chora Media

Il primo provvedimento del nuovo governo italiano è stato un decreto contro i rave party. La parola “rave” aleggia da anni suscitando controversie di ogni tipo. Il rave non è un fenomeno nuovo e tutto sommato non così di massa. Perché attrae tanta attenzione? Da dove viene questo fenomeno? Qual è la sua storia? Prova a rispondere lo scrittore Marco Mancassola, che nel 2005 ha pubblicato il saggio/memoir “Last Love Parade: Storia della cultura dance, della musica elettronica e dei miei anni”. Una storia che parte nell'Inghilterra degli anni Ottanta e che abbraccia decenni e generazioni. Una storia musicale e non solo: il sogno di un possibile altrove.

Giornaliste

di Storielibere.fm e Fondazione Circolo dei lettori

Susan Sontag, Dorothy Parker, Oriana Fallaci, Alba de Cespedes, Gerda Taro e Matilde Serao. Hanno fondato giornali, raccontato il mondo, la guerra, il potere. Sono state testimoni della storia e dell'orrore, hanno fotograto e descritto la realtà e hanno anche scritto poesie. Il pane ma anche le rose. In un ciclo di sei incontri al Circolo dei lettori di Torino Annalisa Camilli, Annalena Benini, Eva Giovannini, Nadia Terranova, Helena Janeckec e Simonetta Sciandivasci raccontano la storia e le opere delle donne che hanno cambiato il giornalismo, i punti di contatto tra le reporter di oggi e le icone del passato, la passione e le difficoltà e il contributo che hanno portato alla professione. Per chi non può partecipare dal vivo, il podcast è un cassetto sempre aperto dal quale pescare una lettura interessante.

Sei episodi, i primi quattro sono già online

Tutankhamon: i misteri, le donne, il black pride

Angiola Codacci-Pisanelli per l'Espresso

Il pezzo della serie "Almanacco", quel comodo esercizio che aiuta il cronista pigro a riempire due o tremila battute con un "Accedde oggi" possibilmente da ricorrenza tonda, talvolta esce qualcosa di più. La tomba di Tutankhamon è stata scoperta cento anni fa e da allora non abbiamo mai smesso di parlare di lui. E a ragione: il faraone ragazzino ha influenzato la storia dell’umanità sotto diversi aspetti. Nel libro “Tutankhamon. Forrest Gump d’Egitto” (Castelvecchi), Angiola Codacci-Pisanelli ne ha raccolti una decina: in questo podcast allarga il discorso. La storia della scoperta più famosa del Ventesimo secolo è costellata da interrogativi. E ogni volta che archeologi e scienziati trovano una risposta, sembrano nascere altri dubbi. Dalle cause della morte di Tutankhamon all’identità di sua madre, dalle fake news sulla maledizione ai motivi della distruzione dei suoi ritratti, tutti i misteri che circondano il “faraone ragazzino”.

La Russia. Cosa c’è da sapere

di Gigi Donelli e Antonella Scott per Il Sole 24 Ore e Radio 24

Un immenso paese, una storia millenaria. Un universo di forze in costante espansione e contrazione. In cinque episodi, i giornalisti Gigi Donelli e Antonella Scott ripercorrono la storia della Russia, alla ricerca delle radici della guerra di oggi. L’invasione mongola, la corsa verso Oriente con Pietro il Grande, il potere di Caterina II che arriva alla Polonia e al Mar Nero, chiamando Nuova Russia i territori conquistati nell’Ucraina meridionale nella seconda metà del ‘700, ponendo le basi del conflitto in corso. Poi Alessandro III, lo zar della storia passata che Putin predilige, e che costruisce il suo impero su ortodossia, nazionalismo e autoritarismo, parole che oggi ritornano nei discorsi del capo del Cremlino. E infine la disfatta militare nella prima Guerra Mondiale e il percorso che porterà alla Rivoluzione d’Ottobre e alla disgregazione del Regime degli Zar. Una storia che ripercorre alcuni luoghi simbolo come la Siberia, Mosca, Livadia, o le coste del Mar Nero, dove tre secoli fa l’Impero cercava una strada nuova e dove oggi combatte la Russia di Putin.

Online dal 24 novembre