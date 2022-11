Benedetti errori scritti, pallino dei filologi ed energia per l'italiano

Nel secondo capitolo del suo ottimo L’eccezione fa la regola. Sette storie di errori che raccontano l’italiano, da poco in libreria per i tipi di Garzanti, Matteo Motolese ricorda un avvenimento fondativo, accadutogli mentre si accingeva a preparare la tesi di laurea. Recatosi all’Archivio di stato di Firenze si mette sulle tracce di testi che riguardino la peste nel Trecento, quella che fece da cornice al Decameron del Boccaccio. Si imbatte in una serie di testimonianze, lettere, ricordi di semplici cittadini. “Quell’esperienza – scrive – mi ha messo per la prima volta in contatto con qualcosa che non avevo mai visto direttamente. Una lingua strutturalmente instabile, fluida, molto diversa da quella che trovavo nelle edizioni moderne di testi antichi”. Un esempio. Si accorge che la parola “giugno” è scritta in diversi modi: “giunnio”, “giungnio”, “giugnio”. Una rivelazione. Le difformità grafiche causano ricadute anche sul suono. Lo stesso Boccaccio poi, ricorda Motolese, era aduso scrivere la lettera “c” in diversi modi, trasformandola a volte in “k”. Un’accurata consultazione del codice autografo del Decameron ce lo conferma. E, a pensarci bene, quei “kare” o “karissime” non ricordano la grafia di qualsiasi adolescente di oggi?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE