Il merito non è di destra né contro la sinistra: è "emancipazione collettiva"

"Riconoscere come ambienti familiari e sociali favorevoli moltiplichino le possibilità di successo non deve farci buttare il merito nell'immondizia", dice Corrado Del Bò, professore di Filosofia del diritto a Bergamo che ha tradotto “La tirannia del merito”, il saggio di Michael Sandel amato da Obama

Ma il merito è come la sovranità alimentare, la sicurezza o la natalità? Da quando è stato associato alla dicitura del ministero dell’Istruzione, è diventato un termine politicamente connotato, svelando secondo alcuni un segreto mal riposto: che il merito sia, di per sé, un valore di destra. “In realtà si basa su una definizione elementare estremamente neutra”, dice Corrado Del Bò, professore di Filosofia del diritto a Bergamo e coordinatore scientifico del Festival del Merito di Pavia. “Il merito si lega a qualche tipo di azione, indica che qualcosa dev’essere assegnato a qualcuno in ragione di quel che ha fatto. Ciò lo rende avulso da due fattori: il caso (il vincitore non merita il premio di una lotteria) e l’universalità. Se ad esempio la salute è riconosciuta come diritto di tutti, le cure vanno fornite indipendentemente dal fatto che il paziente se le sia meritate”.