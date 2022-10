Quando sul Lago Maggione l'arte cercava l'armonia con la natura

Back to Nature, ritorno alla natura: la prospettiva è allettante quanto nebulosa. Di che natura stiamo parlando? Di quella “cattiva” di cui ha scritto Antonio Gurrado nel luglio scorso, sul sito del Foglio, ripensando alla proiezione del magnifico film La Nature di Artavazd Pelechian, ultraottantenne regista armeno, capace di abbellire con una sicumera estetica purtroppo ben poco nota, mareggiate travolgenti, tornado da brivido, vulcani perniciosi e ghiacciai devastanti? Oppure alludiamo ai foschi presagi su cui si è soffermato Antonio Pascale, sempre su queste pagine, ma nel settembre appena trascorso, riportando l’opinione di climatologi sicuri che alluvioni come quelle avvenute nelle Marche saranno eventi con cui andremo a nozze (sic!) in un futuro non lontano? Per fortuna il testo Back to Nature ha un inequivocabile soprattitolo – Monte Verità – e sono queste due paroline magiche a riportarci non solo all’inizio del ’900 quando la natura, forse, non si era ancora del tutto ribellata contro la nostra irrispettosa incuria nei suoi confronti, ma nel cuore di una delle più radicali, pionieristiche e allargate comunità utopiche, sociali e artistiche di un tempo non così lontano: quella di Ascona sul lago Maggiore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE