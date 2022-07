Scalfari e quell'errore detto con passione che vale più di tante verità scontate

Libri come l'autobiografia del fondatore di Repubblica, L'uomo che non credeva in Dio, ci mancheranno. Anche se esprimono un pensiero che non ci convince, anche se non siamo d'accordo

In questi giorni mi sono riletto un libro di Eugenio Scalfari che mi aveva molto colpito: L’uomo che non credeva in Dio. L’ho fatto, lo confesso, infastidito soprattutto dalla retorica suscitata un po’ ovunque dalla sua morte: non per un motivo nobile, dunque, ma addirittura quasi meschino. Eppure, non appena ho iniziato a rileggerlo, mi sono dimenticato completamente del perché avessi deciso di farlo e mi sono ritrovato come ammaliato dal suo modo di affrontare certi temi. Il tema dell’io soprattutto. Fa un certo effetto sentirsi dire che “l’io non esiste. E’ una superstizione. Oppure una caricatura. Una maschera. Una bandiera. Il pennacchio di un elmo. Un computer depositario di una memoria. Una gabbia. Un capriccioso dittatore. Oppure un prigioniero”. Un’immagine più bella dell’altra per definire qualcosa (meglio sarebbe forse dire qualcuno), l’io, che in effetti sappiamo bene che cosa sia soltanto finché non proviamo a definirlo. “Un computer depositario di una memoria”. Niente di più scontato, verrebbe da dire, specialmente oggi. E invece questa immagine ha evocato nella mia mente qualcosa di inquietante.