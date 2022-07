Le alterne fortune di James Caan, legato per sempre a Sonny Corleone e allo scrittore di Misery

Coppola aveva scelto lui per la parte di Michael Corleone che toccò alla fine ad Al Pacino. L'attore morto due giorni fa era stato lanciato come l'erede di Paul Newman, ma il suo nome rimarrà per sempre legato al "Padrino" e allo scrittore di "Misery non deve morire"

Diciamo James Caan, e per anni e anni lo abbiamo visto agonizzante, crivellato di colpi in un’automobile ferma al casello. Era 50 anni fa, nel “Padrino” di Francis Ford Coppola, grande film che molto deve al produttore Robert Evans. Il regista era stato arruolato per la sua origine italiana, mica crederete che i capolavori vengono fuori da nobili intenti che mai si misurano con la realtà. Il produttore di sicuro avrà detto la sua sulla letale mitragliata, per l’epoca assai violenta e insistita (non è come adesso, allora anche la strage di San Valentino al cinema la sbrigavano rapidamente). Così finisce la ribellione di Santino Corleone detto Sonny. A corollario di come vanno le cose nel cinema, James Caan era stato scelto all’inizio – da Coppola in persona, conosciuto durante i brevi studi universitari – per la parte di Michael Corleone toccata ad Al Pacino.