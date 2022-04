Un'epifania minima lungo un viaggio svela ciò che diamo per scontato

Non so se è il Covid che comincia a mollare la presa o se siamo noi che non ne possiamo più di guardare il mondo dalla finestra. Fatto sta che con la bella stagione la voglia di girare si fa più forte che mai e anche il mio corpo martoriato e spento è pervaso dal bisogno di viaggiare. E dico “bisogno” non a caso, perché per me viaggiare non è un hobby, ma una necessità. Sono dovuto andare fino a Glasgow per capire perché. Lì ho incontrato e intervistato l’artista Corin Sworn (il video sarà disponibile a breve sul mio account Instagram @costantinodellagherardesca). Sworn è nata a Londra, ma si è formata in Canada per poi stabilirsi in Scozia. Vive a Glasgow da anni, ma sa che per comprendere un luogo che le è del tutto famigliare come la sua città, le serve viaggiare in giro per il mondo: se non lo facesse non avrebbe termini di paragone.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE