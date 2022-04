Non solo mostre, lo shopping può soddisfare la vostra sete di avanguardia

Al Macro di Roma arriva la prima antologica dedicata all'artista e stilista Cinzia Ruggeri, quella dell'iconico abito ziqqurat nell'83. Se non bastasse, il suo spirito risuona nella moda e nelle fotografie di Eli Russell Linnetz, direttore creativo per star del calibro di Kanye West e Lady Gaga

Al giorno d’oggi, per ritrovare l’intelligenza di certi artisti italiani d’avanguardia degli anni Sessanta e Settanta, bisogna andare a una mostra o tocca prendersi un vestito. La prima soluzione è semplice, visto che il 14 aprile è stata inaugurata al Macro di Roma Cinzia says…, la prima antologica dedicata all’artista, stilista e designer Cinzia Ruggeri (1942-2019). Nata a Milano, Ruggeri studia come pittrice, ma cresce a stretto contatto con la moda: lavora nell’azienda di abbigliamento di suo padre e nel 1972 fonda Bloom, il suo marchio. Le sue creazioni sono difficilmente classificabili, perché si trovano spesso al crocevia dei suoi molteplici interessi. Nei suoi abiti, infatti, confluiscono pittura e design, come nell’iconico abito ziqqurat in seta verde del 1983, mentre nella sua arte è facile trovare abiti e accessori di ogni tipo. Ruggeri aveva una spiccata propensione all’irregolarità e alla mescolanza, sfuggiva alle classificazioni e, soprattutto, creava dal nulla. A lei non interessava fotografare una scena: voleva crearne una tutta sua. Viveva nel futuro.