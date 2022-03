Il libro di Putin

Nel 1871 apparve un libro a puntate nella rivista russa Zaria. Fu dibattuto da tutti i grandi del tempo, da Fëdor Dostoevskij che lo definì “la Bibbia di ogni russo”, al filosofo Vladimir Solovev, che lo attaccò per eccessiva slavofilia. Dopo un’edizione nel 1895, tuttavia, il libro sarebbe andato fuori stampa per un secolo. La Rivoluzione d’Ottobre lo vedeva come reazionario, tossico. Il Dizionario enciclopedico sovietico del 1989 definisce il suo autore un pensatore che giustifica “le aspirazioni scioviniste del regime zarista”. Il libro riapparirà soltanto nel 1991, quando Mikhail Gorbaciov mise fine all’Unione Sovietica. Fu stampato in 70 mila copie, che andarono a ruba in pochi giorni. Soltanto uno studioso occidentale nel 1967 si accorse dell’importanza di questo libro, Robert MacMaster, che pubblicò il saggio “A Russian totalitarian philosopher”.

