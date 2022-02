Voglia di cristianesimo

"Forse il Duemila cova per noi l’allarme di sconvolgimenti e definitivi disastri? Questo secolo ha già consumato i primi venti anni del suo tempo senza dirci chi è e cosa vuole. Non era mai accaduto... In Europa le sole note di novità ci vengono da Houellebecq che profetizza a breve la fine della cultura occidentale (laico cristiana) aggredita dai colpi della spiritualità islamica”. Così si è espresso il critico culturale Angelo Guglielmi in un articolo sulla Stampa della scorsa settimana. Sorprendente, per il registro un po’ apocalittico in tempi di ottimismo à tout faire e per il profilo dell’autore, l’ultimo dei fondatori del “Gruppo 63” assieme a Umberto Eco ed Edoardo Sanguineti. Meno sorprendente se lo inseriamo in un nuovo filone di intellettuali fuori dalla chiesa che sono arrivati a mettere in guardia l’occidente dalla scristianizzazione.

