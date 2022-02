Scomparsi e ritrovati, com'è cinico il pendolo degli artisti (anche a Sanremo)

Scomparsi per sempre. Scomparsi e ritrovati una volta per tutte. Scomparsi e ritrovati periodicamente, come i campioni olimpici degli sport minori, di cui ci si ricorda fino a un anno dopo la medaglia e quindi si dimenticano per altri tre. Forse il destino tra tutti peggiore è finire in quel vago limbo certificato sul web dalle domande: “che fine ha fatto?” o “che cosa fa oggi?”, attestazioni di una morte in vita che quando non dipende da una scelta volontaria risponde alla sfiga, al mutato gusto dei tempi, a una definitiva pigrizia, a ostracismi politici o semplicemente al fatto che quanto si doveva dire si è detto. Quanto si doveva scrivere si è scritto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE