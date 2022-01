Contro i corsi di scrittura creativa. Un manuale per imparare a leggere

Ogni volta che sento parlare di scuole di scrittura (e succede sempre più spesso) mi viene in mente l’irresistibile libro Corso di lettura creativa, di Franco Mimmi (Lampi di stampa, 2011), in cui l’autore, un bolognese che vive a Maiorca, si rivolge agli ipotetici iscritti alle sue lezioni, desiderosi di diventare scrittori “dalla mattina alla sera”, con queste parole: “Se invece di sognare futuri trionfi letterari imparaste a leggere le grandi opere altrui, chissà forse avreste una possibilità”. Personalmente ho tenuto un corso di scrittura creativa una sola volta, tanti anni fa, e la prima cosa che domandai agli studenti fu: “Quali sono gli scrittori che hanno significato di più nella vostra vita e perché?”. Ebbi risposte a dir poco stravaganti. Nomi per me insignificanti, in genere americani. Ma Tolstoj, ma Proust? Niente, o quasi. Una ragazza aveva letto Karenina, qualcuno il Sosia di Dostoevskij, ma non “i suoi romanzi lunghi”. Fu una dura prova per me, ma cominciai a sospettare che molti si iscrivono a corsi del genere (anche piuttosto costosi alcuni) per riempire una drammatica carenza scolastica: sì, la scuola li aveva allontanati anziché avvicinarli alla lettura e ora volevano diventare scrittori per recuperare il tempo perduto mettendolo magari a frutto di un qualche mestiere creativo: scrivere per il cinema, del resto, si rivelò essere il vero sogno della maggior parte degli iscritti. Vedevano il romanzo come trampolino di lancio verso la trasformazione in film di quanto fossero riusciti a produrre.

