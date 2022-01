Una prof. in Francia sotto scorta dove fu ucciso Paty

C’è un termine che ricorre spesso in Francia, “esfiltrazione”. La direttrice delle risorse umane di Charlie Hebdo, Marika Bret, costretta a fuggire a seguito di gravi e concrete minacce di morte lanciate contro di lei dagli estremisti islamici, ha raccontato la propria esfiltrazione da casa da parte dell’intelligence, per esempio. Durante una lezione sull’evoluzione per una classe di terza elementare, un’insegnante di Scienze della vita e della terra di una scuola di Trappes (Yvelines) ha pubblicato una foto del rapper marsigliese Soprano su una sequenza temporale per interessare gli studenti. Alcuni genitori l’hanno accusata di razzismo.

