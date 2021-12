Le mille straordinarie vite di Luciana Boccardi

La scrittrice, prima di sottoporsi a un’operazione importante, decide di mettere su carta tutti i fatti importanti della sua vita, ne esce un gran racconto picaresco al femminile come non se ne trovano più

Sai che cosa ho scoperto in questi mesi? Che il successo segue le stesse dinamiche della sfiga: è inarrestabile”. Luciana Crovato, detta “la Boccardi”, unione semantica fra il cognome del marito Virgilio, il grande documentarista Rai scomparso tre anni fa, e l’articolo determinativo che al nord caratterizza l’unicità, nel suo caso un monumento al giornalismo e all’attività culturale, ha trovato il successo a ottantanove anni, con un romanzo che, un passaparola dopo l’altro, oggi è nella venticinquina dei libri più venduti dell’anno: La signorina Crovato. In copertina c’è lei a tre anni, con una vestina bordata di pizzo, un grande fiocco in testa e la collana di ambra che, fino alla metà del Novecento, si faceva indossare ai bambini per proteggerli dalle malattie e dal malocchio, secondo una tradizione che risale ai tempi della bulla romana e certamente anche a tempi più remoti.