Arte o attivismo?

Alla Biennale Architettura di Venezia da poco conclusa il padiglione della Gran Bretagna aveva l’evocativo titolo “The Garden of Privatised Delights”, un gioco sul “Giardino delle Delizie” di Bosch per mettere nel mirino quegli spazi urbani che nel Regno sono privati, ma che in un futuro più urbanisticamente inclusivo dovrebbero tornare pubblici. C’era anche un prototipo di pub, altro luogo per antonomasia privato-ma-pubblico della tradizione inglese, pronto alla trasformazione inclusiva con bancone ribassato per i clienti diversamente alti. Il paradosso, in tutto questo lavoro di architetti pagati dal pubblico, è che il Regno Unito è il paese a più alto tasso di privatizzazione del mondo. Per dire che la subordinazione delle arti e della ricerca culturale alle istanze sociali e politiche è ormai totalizzante: non puoi immaginare un futuro (“How will we live together?” era il titolo della Biennale) se non nel segno di un nuovo utopico collettivismo monotematico. L’arte, dopo qualche secolo di relativa libera uscita in cui ha pre-visto il divenire dell’umanità, è rientrata nella sua funzione di illustrare (dar lustro) le visioni del committente. Che può essere anche solo la volontà generale, banalmente intesa.

