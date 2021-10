Con "Crazy for football", su Rai 1, una storia di inclusione senza retorica

Una cavalcata nel buio, in piena notte da Covid: così, chi c’era, racconta oggi la lavorazione del film “Crazy for football-Matti per il calcio” (diretto da Volfango De Biase, in onda su Rai1 in prima serata il primo novembre, per una coproduzione Rai Fiction-Mad Entertainment). Erano i mesi in cui si stava affacciando la seconda ondata, esattamente un anno fa. E però qualcosa di magico si era creato sul set, tra protocolli e controlli, sulla soglia del secondo lockdown, al momento di far diventare un film quello che era stato già un documentario (stesso titolo, stesso regista, e un David di Donatello vinto nel 2017).

