Lars Vilks, l'artista maledetto

Morto con due poliziotti sotto scorta e censurato dai benpensanti anche ora che non c’è più. Cancellato per “offesa all’Islam” (e c'è chi vuole bruciarne le opere)

La morte di Lars Vilks è una grande tragedia personale, ma anche per la Svezia. Ha messo in luce la codardia e il tradimento degli intellettuali svedesi. Tutti quelli che parlavano in linea di principio del suo diritto, ecc., ma poi borbottavano del ‘livello del suo lavoro’. Era buona arte? Una domanda così incredibilmente stupida. Lars Vilks ha infilato il suo dito ossuto nelle parti molli degli intellettuali, non tutti, ma troppi”.