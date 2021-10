Gli odori e le fragranze sono le vere opere d'arte totali che producono desiderio

Chi prevedeva o temeva la smaterializzazione dell’arte attraverso gli Nft (Non-fungible token) con opere d’arte diventate QR Code, codici a barre e crypto mutazioni è già in ritardo. L’arte secondo Anicka Yi, artista di origini coreane trapiantata negli Stati Uniti, può essere anche un semplice odore, un profumo, un puzzo. Lo dimostrerà nell’immensa Turbine Hall della Tate Modern a Londra, con il suo nuovo progetto commissionato da Hyundai. I visitatori, se il Covid non gli ha mandato in tilt l’olfatto, annuseranno arte anziché guardarla. Odori e fragranze umane, femminili probabilmente, di pelli e parti intime, possibilmente pulite, anche se l’artista considera patologica l’ossessione occidentale con la pulizia. Gli anticorpi nel pulito s’indeboliscono, muoiono. Nel sudore e nelle secrezioni, come soldati nel fango delle trincee, si rafforzano. Siamo troppo visivi e poco sensibili, pensa la Yi. Abbracciata dal mondo delle arti visive si sente più filosofa che artista. Ci trasforma non quello che vediamo ma ciò che si nasconde al nostro sguardo, vedi appunto i virus che passano i confini come e quando vogliono. Sentire un odore è importante quanto guardare un immagine. Lo aveva già intuito nel 1981 il regista John Waters con il suo film “Polyester”. Nelle sale cinematografiche veniva dato un cartoncino tipo quello del gratta e vinci. Si chiamava “Odorama”. Quando sullo schermo apparivano delle scarpe da tennis sporche e vecchie e un numerino lo spettatore doveva grattare il numero corrispondente sul cartoncino e annusare il puzzo dei piedi. Erano principalmente odori goliardici e sgradevoli. Una barzelletta olfattiva.

