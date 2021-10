L'ideologia di Lancet

Il Lancet non è nuovo alle controversie. Nel 1998 pubblicò il famigerato articolo di Andrew Wakefield sui vaccini responsabili dell’autismo. Quando l’articolo venne ritirato con le scuse, dodici anni dopo, la copertura vaccinale contro il morbillo era crollata dell’ottanta per cento. Adesso il suo direttore, Richard Horton, è nel mezzo di un’altra controversia dopo la cancellazione delle donne a favore della definizione trans-inclusiva di “corpi con la vagina”. Horton, cui piace citare Frantz Fanon e Slavoj Zizek, prima che un brillante direttore, è un indefesso ideologo. Ha flirtato con gli apocalittici green di Extinction Rebellion: “Niente di simile sarà visto per una generazione. Il risultato potrebbe essere trasformativo. Oppure potrebbe essere accolta con indifferenza. I risultati dipendono dall’intensità della resistenza”. Ma prima c’era stata “An open letter for the people of Gaza” pubblicata da Horton durante la guerra di Israele contro Hamas.

