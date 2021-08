Jerome K. Jerome, il saltimbanco malinconico

Jerome Klapka Jerome, ovvero: la centralità dell’apriscatole. Poi sì, certamente, la centralità di mille altre cose, persone e animali (non taceremo del cane), ma di certo l’apriscatole è l’apriscatole, cioè l’utensile jeromiano per eccellenza – brevettato in Connecticut, nasce nel suo stesso anno, 1859 –, non solo perché è al centro di una delle scene più esilaranti mai concepite dallo scrittore inglese, ma perché è emblema di una letteratura umoristica nata in un’epoca che, per la prima volta, scopriva le vacanze e gli oggetti, un’epoca durante la quale fu possibile trasformare una guida turistica dal titolo “Il fiume Tamigi, il suo panorama e la sua storia” in un romanzo irresistibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE