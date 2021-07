Lo strano amore degli italiani per Severino, profeta dell'essere

Il popolo più scettico, più superstizioso e più disincantato tra quelli occidentali fa eccezione per la sua filosofia: l'annuncio dell'eternità di tutte le cose. Forse perché viene incontro al nostro desiderio profondo di una gioia che è da sempre

Chiunque si occupi a vario titolo della filosofia italiana degli ultimi cinquant’anni si trova a fare i conti con un personaggio a dir poco controverso: Emanuele Severino. Incominciai a leggere le sue opere che ero studente. Allora, parlo dell’inizio degli anni Settanta, la fama del personaggio Severino era legata soprattutto al processo col quale lo avevano allontanato dall’Università cattolica di Milano, reo di un pensiero considerato non compatibile con la dottrina della chiesa. Ma nessuno avrebbe mai immaginato il successo che di lì a poco Severino avrebbe riscosso non soltanto tra gli addetti ai lavori, ma anche tra il grande pubblico. I suoi articoli sul Corriere della Sera, le sue partecipazioni ai vari festival di filosofia, la sua attività di conferenziere riuscirono a rendere familiare un pensiero a dir poco impervio e certamente, come amava definirlo lui stesso, inaudito. Le sue due opere fondamentali: Ritornare a Parmenide e La struttura originaria, alle quali continuerà a riferirsi anche nella sua ricca produzione posteriore, le lessi da studente.