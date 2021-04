La filosofia di Emanuele Severino, cieca di fronte al tragico, cade nel comico

Non è una questione di effimeri articoli di giornale: quella di cui qui si parlerà è una questione di metafisica, di filosofia dei “princìpi primi”, di essere e divenire, di essere e di nulla, di tempo e di eternità. Ho ricevuto la settimana scorsa un dattiloscritto del filosofo e scrittore Sossio Giametta, cinque fitte pagine destinate non so bene a chi, a quale pubblicazione, oltre che a me in forma privata di lettera. Giametta ha collaborato con Giorgio Colli e Mazzino Montinari all’edizione critica Adelphi delle opere di Nietzsche e ha curato recentemente alcune opere dello stesso “esplosivo” filosofo in edizione tascabile. Ma nelle pagine che ho ricevuto per posta l’argomento è la filosofia di Emanuele Severino, scomparso nel gennaio del 2020, che fu commemorato subito dopo sul Corriere della Sera da Mauro Bonazzi come “pensatore di statura internazionale”. Giametta non ha sottovalutato l’articolo di Bonazzi: anzi lo usa come attendibile punto di partenza “che mette in luce i punti salienti del pensiero di Severino”, per muovergli le proprie obiezioni. Dei morti non si può dire che bene; ma quello di Severino, dice Giametta, è un “lascito filosofico imponente” e “non può rimanere senza commenti”. Infatti “la filosofia è e non può non essere, una guerra alla quale nessun filosofo può sottrarsi”.

