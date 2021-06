DeLillo il predicatore

"In uno stato di crisi, i fatti veri sono sempre quelli affermati dagli altri”. È una frase tratta dal Rumore bianco di Don DeLillo, e oggi potrebbe fare da epigrafe a quasi tutti i dibattiti di attualità. È anche una buona definizione del tema principale di quella letteratura postmoderna che mette in scena un mondo in cui le dicerie e i complottismi più folli tentano di colmare il vuoto lasciato dalle grandi narrazioni ideologiche, che a loro volta avevano surrogato le fedi religiose. Rumore bianco è uscito nel 1984, anno perfetto per pubblicare una “distopia realistica”. Siamo in una cittadina universitaria statunitense, avvolta nel rumore di fondo di tv e supermercati. Malgrado non sappia il tedesco, il narratore Jack Gladney ha fatto carriera fondando un dipartimento di studi hitleriani. Ma nel campus sono molti i corsi improbabili: il professor Murray prova addirittura a inaugurare un filone di ricerca su Elvis Presley, e altri ordinari a caccia di pascoli accademici interpretano ormai soltanto “le scatole dei cereali”. Aperto da questa satira dell’università che insegue il pop e dà il suo contributo grottesco all’industria dell’Olocausto, il romanzo si trasforma rapidamente in una contemplazione della morte. Per un incidente misterioso, sulla cittadina si addensa una nube tossica di cui nessuno sembra conoscere la natura e il grado di pericolosità. Dopo che Jack vi si è esposto senza protezione, gli esperti lo avvisano che la malattia è entrata nel suo corpo, e aspetta di svilupparsi in un tempo indefinito. Mentre gli cresce dentro l’ossessione ipocondriaca, il docente scopre che la moglie Babette ha fatto da cavia nella sperimentazione illegale di un farmaco che dovrebbe inibire la paura della morte, presente in lei a uno stato purissimo, e nel tentativo di procurarselo imprime alla trama una torsione splatter.

