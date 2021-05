La grazia leggendaria di Carla Fracci in Shéhérazade

Nel video registrato il 12 agosto 2015 dal "Balletto del Sud" al teatro Romano di Lecce, la grazia leggendaria di Carla Fracci nel ruolo della regina Thalassa in "Shéhérazade e le mille e una notte", atto unico in cinque quadri ispirato ai racconti d’oriente di Antoine Galland, sulle esotiche melodie di Nikolaj Rimsky-Korsakov. In scena con le coreografie di Fredy Franzutti