Contro la cancel culture arriva il manuale di lotta dell'insolente Beigbeder

Tenete alla larga dalle vostre librerie gli autori col ditino alzato che si sentono investiti di una missione purificatrice, igienizzante, redentorista, che deve elevare le coscienze. Diffidate da questi tediosi moralizzatori secondo cui l’unico obiettivo della letteratura è veicolare messaggi positivi e riparare gli squilibri della società. Non frequentate, vi supplico, gli autoproclamati salvatori dell’umanità, quelli che riempiono le librerie di operette di rieducazione morale e vogliono imporre la loro bontà per riportare i traviati sulla giusta via. Se volete sopravvivere, ricordatevi che “i migliori libri sono spesso salaci, ripugnanti, ricoperti di sputi, osceni, attingono da ciò che vi è di più voyeurista dentro di noi, espongono ciò che la società vorrebbe mascherare, rivelano il lato oscuro della nostra umanità, fabbricano il bello col perverso, esplorano i limiti, li superano, infrangono i divieti, ma soprattutto si interessano a ciò che non li riguarda”. Ogni settimana, da più di dieci anni, Frédéric Beigbeder racconta i suoi amori e disamori letterari sul Figaro Magazine con stile baldanzoso e insolente, da parigino figlio dell’edonismo anni Ottanta, che dal 2017 divide la sua vita tra la mondanità di Saint-Germain-des-Prés, di cui è stato re indiscusso per molto tempo, e il piccolo comune di Guéthary, nei Paesi baschi, dove ha acquistato una casa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni