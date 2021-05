La musica live riparte, in sicurezza, dal concertone del primo maggio

Tamponi prima dell'ingresso e mascherine. Il "concertone" del primo maggio dà il via alle riaperture anche per il mondo dei grandi live musicali. Anche quest'anno, invece della canonica piazza San Giovanni, il concerto si terrà all'Auditorium Parco della Musica. "Segna un momento importante della vita di tanti giovani", dice Daniele Pitteri, ad di Fondazione Musica per Roma. "L'anno scorso si è fatto in forma ridottissima all'interno, ora si riparte all'esterno: dal vivo, col pubblico".



"Mi auguro che, compatibilmente con la questione Covid, il governo ci agevoli per permetterci di regalare al pubblico momenti di distensione, in sicurezza", dice Renato Zero, che incontriamo davanti alla libreria dell'Auditorium. "Stare a casa tutti questi mesi è stato un enorme sacrificio, soprattutto per i giovani".



"Abbiamo gestito con molta precauzione la giornata", aggiunge Ivano Gualerzi della Cgil. "Sono 400 persone in uno spazio da 3.000, con tampone per tutti".

