Riscoprire l'espressionismo di Heym e Trakl

Lì dove il soggetto non ha più posto, dove l’Io ha smesso di essere padrone in casa propria. Elliot e Giometti&Antonello editore propongono due poeti sull'orlo del baratro

Se esiste nell’arte moderna un fenomeno tipicamente tedesco, è senza dubbio l’espressionismo. Come capita per altri movimenti d’avanguardia, anche in questo caso il significato dell’etichetta appare più chiaro nelle arti visive che nella letteratura, dove la si attribuisce a troppi autori che condividono solo la tendenza alla sperimentazione antirealistica dei primi vent’anni del 900. E’ vero che certe pagine di Kafka e del giovane Brecht hanno tratti espressionisti, ma la categoria non le illumina granché; e rischia di tradire persino l’immagine di Benn. Molto meglio si adatta a Georg Heym (1887-1912), di cui Elliot ha appena ristampato a cura di Massimo Palma la raccolta postuma “Umbra vitae”, nell’edizione del 1924 arricchita dalle xilografie di Kirchner. Con le sue quartine rimate e i suoi sonetti insieme barocchi e telegrafici, visionari fino all’astrazione e traboccanti di oggetti concreti, Heym rende plasticamente gli incubi collettivi destinati a scaricarsi di lì a poco nella carneficina che invoca e che non vedrà.