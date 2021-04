Progetti, non mantra. Che idee porterà l'Italia al G20-Cultura

Uno dei principali problemi nell’ambito della formazione del settore culturale italiano è la distanza tra i programmi e la realtà, tra le materie insegnate e le vere questioni da trattare. Le discipline sono concepite come rigidamente separate e vi è ancora poca attenzione alle competenze realmente necessarie per operare in modo efficace. Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà sono diventate un “mantra”, ma nella maggior parte dei casi restano parole vuote e i programmi sono spesso pieni di pillole di tutto e non identificano davvero il profilo da formare. Dati e studi mostrano la necessità di armonizzare e riallineare i contenuti della formazione con il modo in cui la cultura e il patrimonio culturale si manifestano ed evolvono. Come risolvere questo disallineamento? Un “dominio” principale di riferimento, che può richiedere molti anni di formazione, come avviene per esempio nel caso dell’archeologia, deve essere completato con altre metodologie, competenze e discipline scelte accuratamente sulla base della figura che si intende formare. Questa “cross pollination” dovrebbe fondarsi sull’analisi di casi concreti, lo studio di risoluzione dei problemi e una maggiore contestualizzazione. E questo ci porta a un altro tema, quello della complessità.

