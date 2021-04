Il “buon uccidere” di Pallavicini contro i tormentatori seriali che ci opprimono

Se una cosa non si può risolvere, diceva Epitteto, che cosa soffri e t’arrabbi a fare? Muore tua moglie? Pazienza. Il tuo prossimo è un cretino? Pazienza. Scrissero Fruttero e Lucentini che il cretino, “colui che non sa stare nei suoi limiti”, è invincibile. Perché, allora, affannarglisi contro? Siamo sicuri, poi, che sia lui il nemico che ci intossica l’anima? Forse, assai più periglioso è il rompicoglioni (scusate, ma rompiscatole non rende), variante letale del cretino così come dell’intelligente, che studia, è preciso e persino benintenzionato. E’ il “tormentatore della nostra quotidianità”: così è scritto sulla quarta di copertina di “L’arte del buon uccidere” (Mondadori), un libro che ne raccoglie, cataloga, analizza tutti gli esemplari e, per ciascuno, propone l’eliminazione più adatta, quindi più efficace. Se al cretino non c’è rimedio, al tormentatore sì, c’è.

