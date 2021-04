"I nuovi antirazzisti sono un culto religioso"

"Segregazione oggi, segregazione domani, segregazione per sempre”, proclamava George Wallace, governatore dell’Alabama, segregazionista sessant’anni fa. Il prossimo 25 aprile, alla Columbia University di New York, avrà luogo la cerimonia di laurea. Abito celeste e cappello quadrato per uno dei grandi riti della vita americana. Ma ci saranno sei cerimonie separate. Una per i nativi, una per i neri, una per i latini, una per gli asiatici, una per i redditi bassi e anche una per gli Lgbt. Cerimonia “multiculturale”, anche se è l’opposto. Ogni studente è invitato a unirsi al gruppo che lo rappresenta nel ricevere il diploma.

