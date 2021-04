“La mia mostra sull'islam censurata". Parla John Tolan

John Tolan si aspettava la decisione dell’editore olandese Blossom Books di censurare Dante, togliendo Maometto dall’Inferno. La Yale University Press aveva consultato molti esperti di islam e la loro raccomandazione era stata unanime: il libro “The Cartoons That Shook the World” doveva astenersi dal pubblicare non solo le vignette danesi del Profeta, ma anche qualsiasi altra illustrazione. Via dunque il disegno di Gustave Doré di Maometto tormentato all’inferno, un episodio raffigurato da Botticelli, Blake, Rodin e Dalí. Il medievalista franco-americano John Tolan al settimanale Marianne racconta: “E’ la tendenza del mondo culturale occidentale a ripiegare di fronte al terrorismo”. A partire dagli anni 80 in Italia, dice Tolan, ci sono state diverse segnalazioni legate al passaggio di questo testo e del suo autore. “Così a Firenze la tomba di Dante è regolarmente minacciata. Sempre a Bologna, dopo gli attentati di Charlie Hebdo, le autorità italiane hanno deciso di imporre una presenza della polizia davanti alla basilica di San Petronio dove un affresco dell’Inferno, del pittore Giovanni da Modena, rappresenta Maometto tra i dannati. La polizia è in servizio 24 ore al giorno davanti a questa chiesa”.

