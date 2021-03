La "Ferita" per entrare nell'arte

A Firenze, la facciata di uno dei più bei palazzi del Rinascimento appare squarciato: da fuori si vede l'interno di un museo chiuso. Ma è come se fosse il museo a uscire fuori, strappando la prigione del Lockdown. Un'istallazione di arte contemporanea per dire che l'arte e la cultura e i musei hanno bisogno di ricominciare

Una ferita. Anzi, “La Ferita”. Uno squarcio nel muro (e che muro). Anzi, uno squarcio simbolico, un’illusione ottica, un desiderio e una scaramanzia. Insomma tutti gli strumenti che l’arte ha a disposizione per comunicare un’idea, una prospettiva diversa. Per esprimere il proprio disagio e una sofferenza collettiva. Per lanciare un allarme o un grido, quando serve. Obiettivo centrato: l’impatto visivo è notevole e da ieri mattina, quando è stata presentata, l’immagine di quest’opera “site specific” sta facendo il giro dei social. “La Ferita” squarcia simbolicamente una delle facciate laterali di Palazzo Strozzi, a Firenze. Alta 28 metri e larga 33, la monumentale installazione di JR – artista francese contemporaneo di caratura internazionale, famoso soprattutto per le sue opere fotografiche e di street art, o “arte pubblica” si potrebbe dire – vuole rappresentare il disagio, la sofferenza dei luoghi d’arte resi inaccessibili dal Covid. Arrampicandosi sulla parete, nei suoi colori grigi e ferrosi contro la pietra ocra del palazzo, il lavoro di JR è appunto il trompe-l’oeil di uno squarcio attraverso cui dalla piazza si vede il cortile del palazzo rinascimentale, un primo piano immaginario con le opere che contiene, una biblioteca e su su fino al tetto.