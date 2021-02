“La Francia fermi gli islamisti o sarà la balcanizzazione”, dice Gilles Kepel

Maestri d’odio che “infettano” individui che hanno già “comorbidità” islamiste e contraggono il virus attraverso la “via atmosferica” del web e sviluppano una patologia mortale fino a quando non agiscono. E’ la quarta fase del terrorismo islamico illustrata da Gilles Kepel nel suo nuovo libro per Gallimard, Le prophète et la pandémie, che a maggio uscirà per Feltrinelli. Tra i maggiori esperti del mondo arabo-musulmano, Kepel è consapevole del meccanismo che ha portato alla morte di Samuel Paty e alle minacce a Didier Lemaire. Un jihadista, Larossi Abballa, aveva sgozzato un agente di polizia e sua moglie a Magnanville. Poi aveva tenuto un discorso su Facebook in cui invocava l’uccisione di sette personaggi pubblici. Un funzionario del ministero dell’Interno chiamò Kepel per dirgli che il suo nome era in cima a quella lista. “La prima fase del jihadismo è l’Afghanistan, con le conseguenze in Algeria, Egitto, Bosnia e Cecenia, ma è stato un fallimento, perché non sono stati in grado di mobilitare le masse”, dice Kepel al Foglio. “Lo diceva lo stesso Ayman al Zawahiri. Così hanno cambiato modus operandi, lanciando il jihad leninista che ebbe come sbocco l’11 settembre. Ma anche questa seconda fase non ha funzionato. La terza è l’Isis e l’uso della gioventù musulmana per fare il jihad sulle società europee, con gli attacchi a Charlie Hebdo e al Bataclan. Ma anche questo è stato un fallimento, perché gli stati occidentali hanno bombardato il Califfato”. Ora abbiamo una fase nuova: “Da un lato, gli imprenditori della rabbia attivi nei social, designano i bersagli, come Paty, il ‘nemico di Allah’”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni