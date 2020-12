Critica l'islam. Accademica francese minacciata di morte e denunciata dalla Lega dei diritti dell'uomo

"Se sei nato da padre musulmano, sei musulmano a vita. Una specie di religione trasmessa sessualmente. Uno dei maggiori problemi che abbiamo con l’islam, e purtroppo non è l’unico, è che non riconosce la libertà di coscienza. E’ assolutamente terrificante"

Il ministro dell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, ai microfoni di Rtl dichiara che dopo Samuel Paty ci sono stati “ottocento fenomeni legati al radicalismo islamista”. Il caso più clamoroso riguarda un altro professore. Non di scuola media, come l’insegnante di Storia e Geografia decapitato al college di Conflans-Sainte-Honorine per aver mostrato le vignette su Maometto, ma un giurista di università. “Non vuole che il suo nome venga pubblicato o assumere il ruolo di figura sacrificale della censura che sta divorando il mondo accademico”, racconta il settimanale Le Point.

