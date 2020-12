I due ungheresi che hanno fondato Hollywood

Hollywood inizia a Zemplén, una regione che in Ungheria è famosa soprattutto per il vino, ma questo, secondo alcuni giornalisti e storici ungheresi, gli ungheresi non lo sanno. Che il regno del cinema non ci sarebbe senza gli europei è cosa nota, e a noi europei piace anche ripeterlo spesso, ma, scendendo ancora di più nei dettagli, non basta dire che è tutto merito degli europei, perché molto si deve a due in particolare: senza la vita romanzesca di due ungheresi probabilmente Hollywood non sarebbe mai esistita, oppure avrebbe avuto un’altra storia, meno favolosa.

