Spie e non solo: le Carré raccontava i pasticci e gli imbrogli delle relazioni umane

Pochi scrittori hanno assistito alla sparizione del loro mondo di riferimento. Nel giro di pochi mesi John le Carré (pseudonimo di David Cornwell: aveva fatto il diplomatico e lavorato per i servizi segreti britannici, settori che non amano comparire) vide crollare il Muro di Berlino, vacillare l’Impero del Male, sparire la divisione tra est e ovest che aveva alimentato i suoi romanzi. Da “Chiamata per il morto”, uscito nel 1961, a “La spia che venne dal freddo”, che due anni dopo lo rese famoso. Fece la sua parte il film di Martin Ritt, girato nel 1965: lo spione arrivato dal gelo era Richard Burton, accanto a lui c’era Claire Bloom (nel 1990 sposerà infelicemente Philip Roth, allora era solo una giovane attrice famosa per “Luci della ribalta”, moglie di Rod Steiger). L’altra coppia cinematografica celebre – dal romanzo uscito nel 1989, proprio il passaggio di consegne dal vecchio mondo al nuovo – sta nel film “La casa Russia” di Frank Schepisi con Sean Connery e Michelle Pfeiffer (Tom Stoppard alla sceneggiatura). Ambientato negli anni della glasnost, racconta un editore britannico costretto a improvvisarsi spia. Prima, il modello dell’agente segreto era James Bond, nei romanzi che Ian Fleming scrisse per sfuggire alla noia coniugale. I film con Sean Connery, e ancor di più i marchingegni forniti dall’ingegnoso Q, sono difficili da prendere sul serio, considerato il basso profilo a cui una spia sarebbe tenuta per dovere professionale. John le Carré racconta la monotonia del mestiere, la solitudine e la vita quasi impiegatizia. L’opposto delle spie viveur che se la spassano in luoghi esotici tra fanciulle e bottiglie di champagne, e guai se il barman sbaglia il loro cocktail preferito. Abbigliamento: smoking o tuta da sub.

