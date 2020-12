Una musica può fare

L'insegnamento in carcere, la PFM, il suono, il corpo, Babbo Natale, Impressioni di settembre, l'esperanto. Conversazione con Franco Mussida

Pubblicità

Parlo con Franco Mussida per due ore. Lo chiamo Maestro. Mi scrive, qualche ora dopo, chiedendomi se non sia stato troppo pesante, mi confessa d’avere sempre questo cruccio, e mi allega una lettera a Babbo Natale, che un giornale locale gli ha chiesto di scrivere. E’ una lettera deliziosa, con quel tono atemporale che hanno le lettere dei bambini, e finisce così: “Non c’è fretta, lo so che prima o poi lo farai. Comincio ad aspettare e questo già mi fa sentire contento”. Penso a quel verso di De Andrè che dice “Non volli tradire il bambino per l’uomo”: lo descrive perfettamente. Con De Andrè, Mussida ha lavorato, suonato, avuto a che fare insieme alla band di cui è stato uno dei fondatori, la PFM. “Impressioni di settembre” l’ha scritta lui: penso alla fortuna che hanno i suoi allievi a imparare a suonare e ad ascoltare da chi ha scritto una canzone come quella, lirica e lucente. Dal 1984, il Maestro insegna in una scuola che ha contribuito a far aprire, il CPM Music Institute di Milano, dove, nel 2006, è stata registrata la prima puntata di X Factor Italia anche se lui, con i talent show, non c’entrava nulla allora e non c’entra niente adesso. Nel 1988 ha cominciato a lavorare con i detenuti di San Vittore e, da allora, non ha più smesso di fare ricerca per portare e insegnare la musica in carcere. Ha scritto libri, esposto sculture, scritto canzoni, ideato progetti di educazione all’ascolto. Soprattutto, ha studiato. Studia. Studia sempre. Lavora, lavora sempre.

Pubblicità

Non si stanca mai?

Come potrei stancarmi se non ho lavorato neanche un giorno in vita mia?

Pubblicità

Pubblicità

Prego?

Io vivo di musica, nel senso proprio materiale: è la musica che mi dà il pane. Il successo, diceva Confucio, è campare di ciò che si ama, così non di lavora neanche un giorno.

I suoi allievi sono d’accordo?

Da noi ci sono più di 450 ragazzi. Arrivano da tutta Italia. Mahmood ha studiato due anni da noi prima di andare a Sanremo. Formiamo persone che scelgono la musica per servirla e non perché la musica possa servire loro. Ci sembra il modo migliore, non voglio dire giusto, per vivere la musica per ciò che è. Ai talent riconoscono il merito di aver portato la musica in televisione: prima non la voleva nessuno, non faceva audience. Succedeva perché la musica è un’arte e non uno sport: fintanto che non si è riusciti a inserirla in un format che avesse un meccanismo competitivo, nominando vincitori e vinti, è rimasta fuori dai palinsesti – con l’eccezione di Sanremo, che però è una gara. A X Factor i musicisti sono il tramite per la realizzazione di un prodotto che soddisfa innanzitutto gli editori, che altrimenti faticano a vendere il loro catalogo, e il pubblico, che diventa giudice. Si tratta di uno spettacolo dove il suono della voce e l’intenzione emotiva dei ragazzi sono le sole cose autentiche.

Lei ha dedicato molta attenzione allo studio del suono. È un fatto piuttosto raro.

E non dovrebbe esserlo. Perché il suono è un elemento fondante della comunicazione affettiva e questo lo rende l’elemento che, più di tutti, dimostra come la musica sia fondamentale nella vita delle persone.

Le è mai successo di non riuscire a trasferire in musica quello che sentiva o voleva dire?

Il talento può prendere forme la cui qualità è variabile. Ci possono essere geni talentuosi che costruiscono imperi con cose complicate dal punto di vista musicale come Schonberg, o artisti che con un niente fanno la storia della musica, come BB King, che non aveva bisogno del trattato sull’armonia per poter comunicare in modo geniale una delle cose più semplici: la tonica. Una nota soltanto. La nota da cui parte qualsiasi scala: lui su quella nota ci stava e la ripeteva continuamente. Il genio sta nella complicazione assoluta o nella semplicità: in entrambi i casi, almeno da quello che ho esperito io, a un certo punto si viene attraversati da qualcosa, un baluginio che regala un’intuizione. Affinché quella intuizione si manifesti, però, è necessario creare delle condizioni: un clima ispirato che s’ottiene sospendendo il tempo, stando appartati, dimenticando tutto. Se si è capaci di entrare in questa dimensione, le intuizioni, le note, le canzoni arrivano e sono pronte per essere offerte. Noi non siamo la punta dell’iceberg, siamo una parte del tutto: per questo dobbiamo tenere aperta la possibilità di essere frequentati dal resto, non solo di frequentarci e di frequentarlo.

Se fossi ministro dell’Istruzione e la chiamassi per darmi una mano a ripensare l’insegnamento della musica nelle scuole, cosa mi consiglierebbe di fare.

Caro ministro, innanzitutto le direi di chiamare anche molti altri suoi colleghi: la musica non è un settore a sé, lavorarci dentro significa innanzitutto interagire con altri mondi, perché la musica è un linguaggio. E, per di più, è un linguaggio universale. Poi, le proporrei di insegnare ai bambini che il suono è uno strumento di relazione. I conservatori e le scuole di musica, di solito, lo tralasciano e preferiscono concentrarsi sulla forma e sulla storia. Invece, bisogna riposizionare ciò che è essenziale. Si deve poi lavorare sul valore e sul senso della qualità. Insegnare l’ascolto, insegnare a riconoscere se è buono o no. Doterei le classi di strumenti raffinati di tecnologia del suono e mi divertirei a far produrre ai ragazzi dei suoni virtuali che riproducano, che so, un fagotto, e alla fine inviterei un fagottista a suonare. Come terza cosa, creerei una sezione nuova del MIUR che si occupi della formazione di educatori. Nella musica non ci sono solo il musicista performativo e quello creativo e l’insegnante. C’è anche bisogno di un educatore che ascolti insieme al pubblico e lo renda consapevole. Qualcuno che trasformi l’esperienza dell’ascoltare in quella del sentire e del sentirsi.

Cosa ne pensa dello streaming?

Un tempo la produzione musicale era governata da personaggi che cercavano talenti naturali. Gli studi di Memphis e Londra cercavano persone di talento capaci di raccontare musicalmente, magari anche con poche parole, la nostra realtà, per comunicarla con quel quid di genialità che li distingueva. Ora invece è diverso perché l’autenticità, l’elemento di verità che stava in quelle persone che vivevano la musica fisicamente, da Dylan a Gaber, è scomparso. Si trattava di artisti che hanno vissuto nella pienezza del loro legame intellettuale ed emotivo con la musica: quel legame lo mettevano al servizio del pubblico, ed era l’esito di ricerche incessanti. La musica autorale tracciava la strada. Dava orientamenti. Conduceva. Oggi questo è sempre meno evidente. È più importante la cronaca. Chi fa cronaca realizza prodotti di cronaca che quanto più di cronaca sono, tanto più soddisfano un bisogno del presente - senza fare balzi in avanti. Tutto adesso è un prodotto strapensato, stracommerciale, è qualcosa che nutre solo l’attimo di produzione. La grande differenza è proprio questa, la genialità prima passava attraverso fatiche, disagi, pene, e poi se era davvero autentica, importante, aveva quella qualità di far sognare. I prodotti di oggi sono sempre di più perché si godono sempre meno e hanno una vita sempre più breve. Appunto: scorrono via nello stream.

Quando ha capito che la musica sarebbe stata il suo mestiere?

Avevo cinque anni e passavo tutti i sabato sera con la mia famiglia e quella dei miei vicini ad ascoltare mio padre che suonava la chitarra e un suo amico che suonava il mandolino. Mi domandavo da dove uscisse il suono: lo capii solo quando diedi un pugno alle corde e mi resi conto di cosa succedeva nella cassa armonica. Cominciai a suonare di nascosto, copiando mio padre. A undici anni dissi che volevo imparare per bene e cominciai a studiare. A trentuno anni, che è più o meno l’età in cui ci liberiamo delle energie e degli oneri familiari e siamo in grado di scegliere senza essere condizionati, capii che la mia strada era questa.

Cosa l’ha colpita, di più, in tutti questi anni?

Il fatto che la musica mi abbia consentito di comunicare con chiunque parlasse una lingua diversa dalla mia.

Il male esiste?

Ci è connaturato. Dobbiamo accettarlo. Noi uccidiamo per vivere. Trasformiamo la morte di altre creature in vita: la nostra. Del resto, si può immaginare un mondo dove niente muore?