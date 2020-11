Quella lingua morta che suscita ancora meraviglia e sgomento della vita

Se volete trascorrere un pomeriggio di assoluto godimento, leggetevi questo libro: Maria Grazia Ciani, Le porte del mito. Il mondo greco come un romanzo (Edizioni Marsilio, 2020). Uno dei massimi grecisti del nostro paese, traduttrice dell’Iliade e dell’Odissea, già professore di Letteratura greca e storia della tradizione classica all’Università di Padova, l’autrice si schermisce per essersi concessa questa “specie di evasione”, per essersi lasciata andare alle impressioni, alle ipotesi, alla sperimentazione su quegli stessi temi indagati per anni con il rigore e l’acribia del filologo. Ma è una fortuna che l’abbia fatto.

