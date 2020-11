Nove e Battiato, quando lo sperimentalismo diventa accessibile

Forse non è mai esistito, ma per quasi un secolo (Ottocento) attorno alla sua figura si accapigliarono molti studiosi. Il suo mito però è rimasto e il 18 novembre è stato, almeno sino agli anni Venti del Novecento, un giorno di festa per diversi paesi svizzeri. Ma perché Guglielmo Tell è raffigurato con un balestra intento a centrare una mela?