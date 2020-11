Mario Andreose, una vita da editore

Il libro resterà come la ruota e il cucchiaio, mentre i contenuti digitali avvizziranno nei nostri device, superati da nuove generazioni di macchine: è già successo con i cd-rom, le videocassette, i floppy. Fedele al celebre assioma di Umberto Eco, con il quale ha condiviso una lunga e fortunata vita editoriale, Mario Andreose manda in libreria con La Nave di Teseo Voglia di libri. Ma questa sua seconda raccolta di piccole storie e memorie personali, ritratti di autori e di editori, avventure di titoli importanti visti nelle loro metamorfosi editoriali, non è un breviario per apostoli della lettura, un esercizio di culto di quelli che mettono in fuga i miscredenti, un catechismo per l’esercito della salvezza dei lettori, è un carnét con le annotazioni di uno che si è divertito molto e tratteggia la sua bottega con sottile ironia.

Pubblicità

Pubblicità