L'antipatico domato

Com’era bella MTV quando era MTV. La usavamo come radio e tgmondo, era la nostra isola che non c’è. Avevamo quindici o vent’anni, tornavamo a casa da avvilenti venerdì sera che non immaginavamo ci sarebbero mancati, e guardavamo Brand New, e scoprivamo musica nuova, non sempre ascoltabile ma comunque affascinante, e a raccontarcela c’erano Paola Maugeri, Enrico Silvestrin, Alex Infascelli e Massimo Coppola, che erano per noi dei fratelli maggiori, vicini irraggiungibili, a volte antipatici. Coppola era il più antipatico di tutti, sapientone e bello, con quell’aria naif e sardonica che mitigò solo quando girò “Avere vent’anni”, il documentario cult – all’epoca cult usava – su come se la passavano i ventenni italiani: noi. Coppola era un trentenne, girò il paese per tre anni, raccolse novanta ore di storie, personaggi, chiacchiere e diventò un interprete, un esperto di generazioni, se così si può dire. Da allora ha fatto di tutto: autore tv, regista, consulente Rai, editore. La sua casa editrice, ISBN (gli altri soci erano Giacomo Papi e Luca Formenton), pubblicò il primo libro di Michela Murgia e fece scoprire al paese quello che succedeva nei call center. Richard Brautigan. L’Antimeridiano di Luciano Bianciardi e di Oreste Del Buono. Due libri anonimi contro Ratzinger. Due saggi filosofici sui Simpson e su South Park. Era pop culture per fichi – oggi diremmo radical chic – ed era imperdibile.

