È finita l'èra del nichilismo postmoderno in cui tutto va bene

Se cercate gli “Aristogatti” su Disney+, vi appare una scritta che comincia così: “Questo programma include rappresentazioni negative e/o trattamenti errati nei confronti di persone e di culture. Questi stereotipi erano sbagliati allora e lo sono oggi”. Poi va avanti – in stile un po’ sovietico – dicendo che, nonostante questo, ve lo faranno vedere per educarvi, come insegnamento su quanto fosse tutto sbagliato, anche se qualche sospetto sul fatto che invece sia solo per continuare a fare un po’ di incasso vi sfiora. Del resto, se togliessero tutti i film che hanno rappresentato gli stereotipi del loro tempo, non andreste più su Disney+ perché non ci sarebbe nulla da guardare se non il film dell’anno in corso.

