Lettere agli uomini

Don Chisciotte, gli alberi, i rifiuti, le lacrime che non scendono più, i Balcani, la vita e la morte che s'abbracciano, il futuro, l'ostinazione, il rischio, le fiabe. Conversazione con Antonio Moresco.

Quando uscì “Gli increati”, il romanzo che chiudeva la sua trilogia sullo stare al mondo, la critica, quasi tutta, s’arrabbiò parecchio. Lungo, eccessivo, pretenzioso: lo scrissero in molti, spesso senza averlo nemmeno letto, e ammettendo di non avere nessuna intenzione di farlo. Con Antonio Moresco alcuni critici sono stati antipatici, irriguardosi. Altri lo hanno amato e protetto come si fa con certe creature selvagge che sono potenti ma indifese, perché lui è un estraneo e uno straniero, un vinto invincibile, “uno scrittore di una specie che non c’è più, che non c’è ancora”. Ha cominciato tardi, a trent’anni e passa ha capito che gli interessava pubblicare, essere e fare lo scrittore, e ce ne ha messi quasi dieci per farsi accettare, inviando lettere e manoscritti che poi ha raccolto in “Lettere a nessuno”, un epistolario tra i più dolorosi della nostra letteratura, che mostra molti guai dell’editoria ma è soprattutto un libro sulla forza, sull’ostinazione. È un libro donchisciottesco. E a Don Chisciotte Moresco ha dedicato il suo ultimo lavoro, la sceneggiatura romanzata (o forse è il contrario, un romanzo sceneggiato) di un film per il quale insieme al regista Johnny Costantino sta effettivamente cercando un produttore. Per adesso c’è il libro, appena uscito per SEM, in copertina c’è lui, con un cappello buffo e il volto serio, e dentro c’è un Don Chisciotte ricoverato in un ospedale psichiatrico, che di notte sogna di parlare con Emily Dickinson, ama una Dulcinea che non è comprimaria, metaforica, simbolica, ma parte attiva e belligerante della storia. Un Chisciotte “scaraventato nel nostro tempo, partecipato e sentito fino all’incarnazione”.

Qualche mese fa, avevo parlato con Moresco per una piccola indagine di questo giornale sull’arte, sulle possibilità nuove che la pandemia ha offerto e su quelle che ha, invece, reciso.

Mi aveva detto che quello che stiamo vivendo “non è solamente un passaggio d’epoca, ma un passaggio di specie”. Stava scrivendo un libro che è uscito due mesi fa, “Canto degli alberi”, in cui racconta del dialogo che durante il lockdown ha mantenuto con gli alberi che incontrava durante le sue passeggiate notturne a Mantova, dove si era trovato suo malgrado a dover trascorrere la quarantena.

Ha scritto che Ha scritto che Mantova, la città in cui è nato, è per lei “il luogo del trauma, il più doloroso e traumatico al mondo”.

A Mantova ho vissuto la prima parte della mia vita, quella più dolorosa e difficile. Quel trauma non è colpa della città: ha a che fare con la mia infanzia, l’adolescenza, e le condizioni del tutto particolari della mia vita personale e familiare.

Quando nacqui io, mio padre era appena tornato da sei anni in India, dove era stato in campo di concentramento. Mia mamma era una donna povera, lavorava in una casa di nobili vicino a dove abitava e dove era andata, anni prima, in cerca di lavoro. Lì rimase per il resto dei suoi giorni e lì crebbi anche io – scoprii dopo che in quella villa, era stato girato Novecento di Bertolucci. Li ricordo come anni di supplizio e sì, anche di trauma. Un trauma con cui ho fatto i conti e, per quanto possibile, ormai anche la pace.

(“Gli increati” comincia così: “Sono nato il 30 ottobre del 1947, all’imbrunire, brandello di carne rigettato con furia da un altro corpo, concepito nove mesi prima da un soldato reduce dalla più grande guerra mai combattuta e da sei anni di campo di concentramento, e da una domestica non più giovane, sventrata al momento del parto dalla mia grossa testa infelice”).

C’è più pace nella sua vita di scrittore, adesso?

Ho cominciato a scrivere molto presto, verso i tredici anni. E fino ai venti non ho fatto altro perché non sapevo fare altro, poi però mi sono fermato, ho buttato tutto, ho cominciato la lotta politica e la parte di me stesso legata alla poesia e alla lettura l’ho amputata, credendola debole. A trent’anni, però, quella parte si è ripresentata a me come la più forte che avevo. E allora ho ripreso a scrivere e non ho mai più deviato. Non è stato un processo di pacificazione, ma di ricongiungimento e chiarificazione. Dal mio esordio sono cambiato e rimasto lo stesso. I miei primi libri furono per me drammatici, avevo ancora un piede nel Novecento anche se cercavo di spingermi più in là perché ero critico nei confronti delle ultime ideologie letterarie novecentiste. Con “Gli Esordi” credo di aver fatto un passo verso una direzione diversa, che mi ha portato fino a qui.

E dov’è, qui?

Un periodo molto strano e lberamente donchisciottesco: non ho voluto tirare i remi in barca, non ho voluto rigirare intorno alla stessa cosa che sapevo fare e fronteggiare ma ho deciso di andare verso qualcosa che mi metta ancora difronte all’invenzione e al rischio. Non ho mai chiuso il mondo in una visione nichilistica o rassicurante. Sono rimasto nella dimensione tragica ma aperta dove sono sempre stato e dove non c’è pace ma possibilità. Quando ho scritto “Gli Increati” sono arrivato all’idea della increazione e questo mi ha aiutato a spezzare il cerchio chiuso di creazione e distruzione, bene e male: non ha significato superarli, ma vedere che si può andare oltre, che non sono una barriera.

Per anni ha temuto di non poter fare lo scrittore e prima ancora di non saperlo fare. Ora è certo del suo ruolo, di aver fatto la scelta giusta?

Avendo cercato una strada mia, ci ho messo molto a trovarla. A lungo sono stato in una zona di inquietudine assoluta, non che adesso non lo sia, ma dopo tutti questi anni e libri che ho scritto, mi sembra almeno di non aver usurpato il posto di scrittore. Di questo sono abbastanza sicuro. Però io non so vivere nella sicurezza e quindi ho deciso che nei prossimi anni mi metterò in una zona di rischio, di mettermi a lavorare su un progetto diverso, nuovo, faticosissimo ma per me inevitabile. È quello che ho tentato di fare sempre, con ciascuno libro: caricarmi addosso un macigno, portarlo da qualche parte. Poi succede che quel macigno te lo tirano via e allora ti sembra di volare. Non è mai successo che volessi volare troppo a lungo: sono sempre tornato a cercare nuovi pesi da portare. Anche stavolta.

La sua è una scrittura carnale, dove questa fatica s’avverte enormemente, se ne sente lo sforzo fisico. È così davvero?

Diciamo di sì. Non è che io sia privo di idee: nei miei libri ci sono, però non arrivano dalla separatezza del concetto ma da dentro, dal corpo. Ho cercato sempre una strada come scrittore e non l’ho fatto attraverso scorciatoie concettuali o teoriche ma conquistando il pensiero attraverso la sostanza, la carne e il sangue di cui è fatta la vita. È di certo una conseguenza della mia biografia di scrittore: non ho avuto l’istruzione superiore, non ho fatto l’università, ho fatto un percorso diverso, ho sperimentato la vita in un modo più ravvicinato, senza il diaframma e la barriera difensiva della cultura. Quando ho cominciato a leggere seriamente, a innamorarmi della letteratura e della poesia, nei libri ho trovato cose che avevo conosciuto prima nella vita. Leggevo Omero nel mio monolocale vicino all’imbocco autostradale, dopo dieci anni catastrofici, e non mi sembrava di leggere una vicenda, un racconto storico e poetico di invenzione letteraria e basta, ma mi sembrava di aver sperimentato che la vita era quella cosa lì: quella guerra che veniva raccontata era quella che io avevo visto e conosciuto nella vita. E tutte le cose che leggevo non passavano dal filtro dell’acquisizione culturale, che in qualche maniera separa le cose da loro stesse: esse mi venivano incontro come fatti che avevo davvero conosciuto. Questo processo non me lo leverò mai di dosso. Come per Dulcinea, nella mia vita il corpo ha fatto e fa passaggio. La valenza corporea è la trascendenza corporea.

Mi sarei aspettata che il suo Don Chisciotte fosse un libro sul fallimento. Invece m’è parso tutt’altro, m’è parso che lei abbia toccato ancora il tema dell’ostinazione, e che lo abbia raccontato senza senso perdita o sconfitta, anzi.

Chisciotte è il mio personaggio preferito. Allarga i possibili, mette realtà, immaginazione, sogno insieme, e poi li moltiplica. E’ vero: la sua, per me, è una storia di una vittoria: anche se il giudizio del mondo lo fa soccombere, lui compie un gesto che squarcia i possibili e pur apparendo lo sconfitto per eccellenza di tutta la storia della letteratura, non perde. A me interessava la forte inattualità di questa figura rispetto al mondo di adesso: lui è così inattuale che non sa nemmeno come è fatto un corpo. È una figura di irriducibile, di inarreso totale in un mondo dove arresi sono quasi tutti.

Mi è parsa anche una storia che dice che la poesia è possibile soprattutto quando la realtà è orrenda.

Sì, anche: quando il mondo è terribile, c’è una strada d’uscita, un modo di rompere lo specchio che consiste non nell’accettare e descrivere il mondo ma nel rinnegarlo dalle fondamenta, in modo da riscriverlo, inventarne uno nuovo. Ciò di cui abbiamo bisogno adesso, come uomini, è proprio quella invenzione lì. Abbiamo bisogno di mettere insieme realtà e sogno, realtà e immaginazione.

Quando dice sforzo di immaginazione a cosa pensa?

Ho studiato a lungo la fiaba perché contiene questa invenzione: l’idea che l’impossibile possa fare irruzione nel possibile, nella vita. È la forza che apparenta Don Chisciotte ai personaggi della fiaba (e infatti è famoso quasi quanto i personaggi di fiaba, è un personaggio letterario conosciuto quanto è conosciuta una Biancaneve, per dire): come loro, è un emblema.

Rifondare attraverso l’immaginazione significa eludere del tutto il dato di realtà?

Nella nostra epoca c’è una ideologia forte e pervasiva: non è vero che le ideologie sono passate. Quella del nostro tempo prevede una descrizione del mondo che discende dai dati economici, ci convince che tutto, nella nostra vita, dipende da lì, da quelle leggi, come se fossero immutabili e uniche. Così, ci viene impedito di immaginare qualcosa che fuoriesca da quel recinto.

Ma le catastrofi che ci stanno succedendo dicono esattamente l’opposto, e dicono che è urgente e fondamentale reinventare tutto. La vita ha una forza che viene da un sacco di altre parti: biologiche, sentimentali, creative: dobbiamo metterle in campo tutte.

Non teme di sbagliare tutto?

Certo. Ed è anche per questo che non sono portato ad arrendermi. La prospettiva che veniamo educati ad avere mi ha suscitato forze per cercare di superarla, combattere e uscire da questo vicolo. Questo è il mio aspetto donchisciottesco.

Ma in questo vicolo non ci siamo arrivati anche perché non facciamo che alimentare coattivamente il nostro desiderio?

Ne “Il Grido” alla fine c’è un simposio platonico che avviene in un pisciatoio sotto terra e Freud parla della pulsione di morte che spinge l’uomo ad andare verso l’inanimato. Gli si contrappone anche l’eros, la pulsione di vita. Adesso c’è una forte pulsione di morte. Io non parto dai concetti e quindi le cose le capisco sempre dopo però è un fatto che nei miei piccoli libri c’è la compresenza di vivi e morti, che si combattono e abbracciano: la nostra è un’epoca dominata da un istinto di morte. All’inizio della mia vita di scrittore sono stato duramente attaccato come pericoloso vitalista. Non credo fosse un’accusa giusta, nel senso che il vitalismo vuol dire che costruisci una ideologia sulla vita, e io non lo faccio, però la vitalità mi appartiene, e non riesco a mettermi il cuore in pace: non penso che siamo finiti, se non lo vogliamo. Ho più chiarezza sulla enormità dei contorni del mostro che abbiamo difronte. E davvero colossale e questo mi riempie di sgomento da una parte e dell’altro mi dà la forza di combattere.

Si fida degli esseri umani?

Ho fatto l’operaio, il facchino, di tutto, e ho conosciuto le persone più disperate, incantevoli, malvagie, non so. Dare un giudizio generale sull’uomo però so che se le persone si guardano da vicino anche le peggiori possono sorprenderci. Ho sempre in mente Dostoevskij quando racconta di essere stato in Siberia in un campo per quattro anni e lui stava con assassini, ladri, e alla fine dice: ho conosciuto gli uomini migliori di Russia. Accidenti. Chi commette il male spesso si è trovato in situazioni che tu non hai sperimentato mai, non sai come ti saresti comportato tu e anzi, hanno sperimentato il male anche per te. Ho un’idea mossa della vita e delle persone. Non riesco a chiuderla in una definizione unica, però di certo è vero che.

Io al male ci voglio andare vicino. Alla vita anche. E se lo fai ti accorgi che anche ciò che sembra invincibile non è invincibile. Non so come andrà finire ma come amante di fiaba so che ci sono dei colpi di scena. Lo dice anche Leopardi

Di odiare le capita?

Le rispondo con chiarezza. Credo di esser capace di odiare. Di combattere sì. Ma non sono capace di odiare. Verso le persone che combatto ho un desiderio, giusto o sbagliato non so, di portare a un livello migliore la relazione; a volte sono risultato odioso, lo so, duro, ma non credo – magari la macchina della verità direbbe che mente – ma non mi pare di venire mai ghermito dal sentimento dell’odio. Ho sentimenti antagonistici che mi portano a non scendere a patti e ad essere irriducibile ma mi sembra di vedere nelle persone sempre delle cose che mi inteneriscono.

Per amore i compromessi li ha accettati?

Mica tanto. Qualcosa sì ma poco poco. Mica tanto.

Ho un atteggiamento simile al ragazzo di sedici anni dell’800 in Germania. Ho una psicologia simile, quindi no, non sono cinico, non so essere strumentale nel rapporto con le persone. Quando parto, parto. Non mi fermo.

Hai mai avuto paura che l’amore la distraesse?

I miei libri sono pieni d’amore. Molti dicono che scrivo libri tremendi, ma son pieni d’amore.

Non ho paura dell’amore perché non ho paura della morte.

Da dove arriva questo suo coraggio?

Non direi che sono coraggioso. Ma mi rendo conto che temere la morte significherebbe e implicherebbe temere la vita. Noto sempre di più che più le persone hanno una vita insoddisfacente e più hanno paura di morire. È strano, dovrebbe essere il contrario. Più le persone stanno male e la loro vita è misera e più hanno paura di perderla. Io non ho questo timore forse perché nella prima parte della mia vita non sono caduto da uno stato edemico dell’infanzia a uno stato

Io sono passato attraverso la morte e l’inferno, l’ho già conosciuta, non ho paura. Così come non ho paura di essere uno scrittore conosciuto. Io sottoterra ci sono stato. Non ho paura.

Però credo che quel po’ di libertà che riusciamo ad avere nasce quando non temiamo la morte. Se temi la morte, sei uno schiavo.

Visto che lo ha citato, mi tolga una curiosità. Perché “Gli incendiati” è ambientato quasi tutto nei Balcani?

I protagonisti di quel romanzo attraversano quella zona perché nel libro c’era un discorso di morti che combattono contro i vivi, non c’era posto più indicato. Il caso ha voluto che da lì a poco tempo io ho fatto un viaggio a piedi da Trieste a Sarajevo, e ho attraversato quei posti. Ho visto le foibe, i palazzi trivellati. Sono luoghi che amo profondamente. Ci sono un milione di mine inesplose tra le montagne dei Balcani. Io credo che quello che è successo lì sia la prova generale di qualcosa che potrebbe succedere su scala mondiale. E lì è pieno di persone e popoli che vorrebbero avere a che fare con gli italiani. Mi raccontavano una esplosione di odio, gli uno contro gli altri, da un giorno all’altro. E sono tragedie che sono ancora sottotraccia, non sono state sanate. E questo mi commuove. L’Italia dovrebbe essere più presente in questa parte di mondo, che è peraltro al di là del mare.

C’era un ragazzo balordo che si svegliava di notte e faceva delle cose terribili al suo cagnetto. Era orribile. E scoprii che gli avevano fucilato tutta la famiglia e lui era rimasto sotto il mucchio di cadaveri e si era poi salvato, scappando durante la guerra scappando fino in Austria attraverso i boschi e poi in Austria lo accolsero in un ospedale.

Lei piange?

No.

Mai?

Ho pianto moltissimo da bambino, adesso non ci riesco più. Piango dentro. A volte mi salgono le lacrime agli occhi, restano lì dentro, fin sul bordo, anche un’ora, ma poi non escono, non cadono giù.