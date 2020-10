“No alla pace codarda e alla secessione islamista della Francia". Intervista a Fatiha Boudjahlat

L'insegnante e saggista di origini algerine protagonista della manifestazione a Parigi di solidarietà per il professore decapitato. “Quanta altra barbarie come la decapitazione di Samuel servirà per risvegliare le coscienze? Basta vigliaccheria mascherata da generosità”