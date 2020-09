C'è un nuovo River Phoenix a Hollywood

Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno avuto un figlio e l'hanno chiamato come il fratello dell'attore, morto la notte di Halloween del 1993

Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno avuto un figlio, che è diventato una splendida sceneggiatura: al mondo c'è un nuovo bambino, si chiama River Phoenix. Lo stesso nome dello zio, che però non c'è più.

C'era una volta a Hollywood River Phoenix, un James Dean 2.0 più filantropo e forse anche più abile nel recitare. La bellezza malinconica se la giocava con il talento: solo grandi interpretazioni in ruoli spesso complessi, vestiti come un guanto. La candidatura agli Oscar ad appena diciannove anni nel 1988 per il ruolo di miglior attore non protagonista con Vivere in fuga era il passaporto per una lunga e straordinaria carriera, al quale il giovane divo accompagnava impegni umanitari ed esibizioni musicali. In lui il glamour, il quid artistico e la sensibilità andavano a braccetto. Indimenticabili il carismatico bambino di Stand by me e il ragazzo di vita narcolettico di Belli e dannati: cartoline di un viaggio in celluloide che cercava sempre emotività forti in un filone malinconico, randagio, tragico.

Da Mosquito Coast, a Ti amerò fino ad ammazzarti, fino a Vivere in fuga, brillanti collaborazioni con registi importanti, gli unici con i quali River voleva lavorare. È stato anche un giovane Indy in Indiana Jones e l'utima crociata, ma paradossalmente è forse il film che gli appartiene meno. Lui, troppo fragile per fare l'eroe. Per lui arte e vita erano la stessa cosa e i successi professionali non saziavano mai le insicurezze e i demoni. La notte dell'Halloween del 1993 River Phoenix morì di overdose davanti un locale di Sunset Boulevard, a soli ventitré anni. È rimasto Bello e dannato per sempre. Mentre agonizzava per terra, con lui c'era il fratello minore Joaquin, che non ha mai smesso di abbracciarlo, ereditandone stile, scelte professionali e pure le battaglie a favore degli animali.

L'anno scorso Joaquin, sul palco degli Oscar con la statuetta in mano vinta con Joker, ha citato una frase di River: “Corri in soccorso con amore e seguirà la pace”. Adesso davanti a lui e sua moglie Rooney c'e il piccolo River. Siamo contenti che ci sia un nuovo River Phoenix nel mondo.