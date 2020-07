Massimo Martinelli alla guida del Messaggero

Il Foglio apprende dal comunicato del cdr che Massimo Martinelli è il nuovo direttore del Messaggero. Sostituisce alla direzione dello storico quotidiano romano Virman Cusenza, che era stato nominato nel 2012. Martinelli, romano, era stato nominato vicedirettore del Messaggero nel 2016. Caporedattore della cronaca romana per tantissimi anni, è uno di quei giornalisti "nati in tipografia": proviene da una famiglia di grandi cronisti. E' fratello del conduttore del Tg2 Maurizio e figlio di Roberto, morto nel 2018, storico vicedirettore del Corriere e considerato il fondatore del moderno servizio di giudiziaria in Italia. Martinelli ha cominciato a collaborare con il quotidiano della Capitale nel 1986, subito dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza. Nel 1988 è stato assunto come redattore ordinario per diventare giornalista professionista nel 1990. Ha ricoperto il ruolo di responsabile della redazione giudiziaria occupandosi dei più importanti casi di cronaca giudiziaria degli ultimi 25 anni, dalle Brigate Rosse alle stragi palermitane del 1992, da Tangentopoli fino alle ultime inchieste politico-finanziarie.