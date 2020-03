Le partite storiche della Nazionale, un regalo per noi e i nostri nonni

L'emergenza coronavirus ci costringe in casa per settimane, una condizione alla quale non siamo abituati. Così, per aiutarci ad affrontare la pressione di queste giornate di clausura non c'è nulla di meglio che sfruttare la grande passione di tutti gli italiani: il calcio in tv. Così l'Associazione dei Copernicani innamorati del futuro - composta da studenti, lavoratori, imprenditori, docenti, ricercatori e politici - ha lanciato una petizione per un'iniziativa che di cui potrebbero beneficiare soprattutto i più anziani, cioè la fascia più colpita dalla pandemia.

"Per loro, in primo luogo, chiediamo alla Rai di riprogrammare giornalmente le partite dell'Italia nei campionati del mondo in cui abbiamo conquistato trofei mondiali (1982, 1990, 1994, 2006). Così sarà più facile affrontare i tempi difficili in cui ci troviamo; crediamo insieme in un’altra vittoria italiana", spiega l'associazione.

Potete firmare qui la petizione per riguardare insieme le partite storiche della Nazionale italiana.