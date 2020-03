Un Onegin di grazia

Scoprire nei geni riconosciuti le chiusure preconcette, la stoltezza dei comuni mortali, non so a voi, a me provoca rabbia e disagio. A che serve un’intelligenza fuori del comune se non ti mette al riparo dalla bischeraggine? Prendete il caso di Vladimir Vladimirovič Nabokov, aristocratico, scrittore e critico letterario (in più lingue) tra i sommi, entomologo e teorico degli scacchi tra i migliori e, purtroppo per lui e per noi, sordo come pochi. Fino al punto di definire “Evgenij Onegin”...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.