I benefici del coronavirus

Qualche beneficio intellettuale va riconosciuto alla crisi del coronavirus che stiamo attraversando. Il primo e più evidente è il ritorno al principio di realtà e al suo malconcio correlato, il principio di verità. Siamo tutti impegnati in ricerche su rete e giornali per capire che cosa sta accadendo davvero, chi ha toccato chi nella tragica catena dell’epidemia, chi è stato il paziente zero, dove si sta spargendo il contagio. Le famose cinque W del supposto buon giornalismo (who, when,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.