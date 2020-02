Le foto finaliste al World Press Photo 2020

World Press Photo of The Year - La parente di una vittima a bordo del Boeing 737 della compagnia Ethiopian Airlines, sul luogo dove è precipitato il volo nel marzo 2019 - © Mulugeta Ayene, Etiopia, Associated Press

World Press Photo of The Year - Scontri tra studenti e polizia ad Algeri, Algeria, 21 maggio 2019 - © Farouk Batiche, Algeria, Deutsche Presse-Agentur

World Press Photo of The Year - Un ragazzo recita una poesia mentre altri manifestanti recitano slogan per chiedere un governo civile invece di quello militare, durante un blackout a Khartum, in Sudan, il 19 giugno 2019 - © Yasuyoshi Chiba, Giappone, Agence France-Presse

World Press Photo of The Year - Una ragazza armena di 15 anni, che si è da poco svegliata dallo stato catatonico causato dalla sindrome da rassegnazione in un centro per rifugiati a Podkowa Leśna, Polonia - © Tomek Kaczor, Polonia, Duży Format, Gazeta Wyborcza

World Press Photo of The Year - Un combattente ferito delle Forze democratiche siriane di 18 anni riceve una visita dalla fidanzata in un ospedale di Al-Hasakah, in Siria, il 20 ottobre 2019 - © Ivor Prickett, Irlanda, The New York Times

World Press Photo of The Year - Un uomo mette via un paio di lanciagranate anticarro alla fine di una giornata di fiera, durante la Mostra e conferenza internazionale sulla difesa (IDEX) ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti - © Nikita Teryoshin, Russia Nothing Personal

World Press Photo Story of The Year - Una manifestazione durante le proteste antigovernative a Hong Kong, 12 settembre 2019 - © Nicolas Asfouri, Danimarca, Agence France-Presse

World Press Photo Story of The Year - Parenti delle vittime a bordo del Boeing 737 precipitato in Etiopia - © Mulugeta Ayene, Etiopia, Associated Press

World Press Photo Story of The Year - © Romain Laurendeau, Francia - Kho, the Genesis of a Revolt - “Kho” significa “fratello”: il progetto parla del ruolo dei giovani nelle proteste in Algeria del 2019

Questioni contemporanee - Bambini giocano in un centro di evacuazione temporaneo per gli incendi nel Nuova Galles del Sud, Australia - © Sean Davey, Australia, Agence France-Presse Bushfire Evacuation Center

Membri dello Shield Wall Network celebrano il compleanno di Hitler, sul lago Dardanelle, Arkansas - ©Mark Peterson, Stati Uniti, Redux Images, per il New York Times

Questioni contemporanee - La migrazione dei venezuali in Colombia - © Nicolò Filippo Rosso, Italia

Afghanistan, nel 2019 Stati Uniti e talebani hanno cercato un accordo di pace - © Lorenzo Tugnoli, Italia, Contrasto, per il Washington Post

Negli Stati Uniti vivono in cattività tra le cinquemila e le diecimila tigri, alcune anche come animali domestici - © Steve Winter, Stati Uniti, National Geographic

I vigili del fuoco lavorano per contenere l'incendio Marsh Complex Fire, vicino a Brentwood, California - © Noah Berger, Stati Uniti, Associated Press

Polar Bear and her Cub Un orso polare e il suo cucciolo si avvicinano alle attrezzature degli scienziati della nave Polarstern, che fa parte di una spedizione scientifica che studia le conseguenze del cambiamento climatico dell'Artico, nell'oceano Artico centrale - © Esther Horvath, Ungheria, New York Times

Un pescatore che lavora illegalmente sul lago Vittoria, a bordo della barca che tiene nascosta tutto il giorno, prima di andare a pescare con un collega, a Murchison Bay, in Uganda - © Frederic Noy, Francia, Panos Pictures

Agricoltori, i produttori e i governi di tutto il mondo stanno adottando misure per sperimentare e attuare un'economia circolare come parte dei loro sforzi per affrontare la crisi climatica - © Luca Locatelli, Italia, National Geographic

© Maximilian Mann, Germania, DOCKS Collective - Il lago Urmia, nell'Iran nord-occidentale, una volta uno dei più grandi laghi salati del mondo, si sta prosciugando

Le conseguenze dello scongelamento del permafrost artico nei territori di Alaska, Canada, Siberia e Groenlandia - © Katie Orlinsky, Stati Uniti, National Geographic

Un uomo assiste un manifestante, che ha perso conoscenza dopo che le forze governative hanno sparato gas lacrimogeni e fumogeni durante una protesta a Baghdad, in Iraq - © Ricardo García Vilanova, Spagna

Le proteste in Cile - © Fabio Bucciarelli, Italia, L’Espresso

Il progetto segue la vita quotidiana di alcune ragazze iscritte alle scuole di Corano, mostrando la fatica di memorizzare i testi sacri e la loro vita quando non sono impegnate nello studio - © Sabiha Çimen, Turchia

Il fotografo ha vissuto in Guatemala per 13 anni. Negli anni Ottanta la comunità Maya della regione di Ixil è stata sterminata. Quando la guerra civile finì, nel 1996, circa 7mila persone erano state uccise. Ancora oggi molti sopravvissuti sono in cerca dei resti dei loro parenti morti - © Daniele Volpe, Italia

Due linci pardine spaventate dopo aver sentito gli spari dei cacciatori, vicino ad Aznalcázar, in Spagna - © Antonio Pizarro Rodriguez, Spagna, Diario De Sevilla

Un roadrunner o corridore della strada (una specie di uccello) si avvicina a un muro di confine a Naco, in Arizona - © Alejandro Prieto, Messico

Le volverine o ghiottoni sono animali predatori e solitari che abitano nella tundra e nelle foreste innevate alle latitudini più a nord di Europa, Asia e America. Ora devono sopravvivere al riscaldamento climatico - © Peter Mather, Canada Wolverine

Il corpo morto di un orango di un mese giace su un telo chirugico. I soccorritori l'hanno trovato con la madre ferita in una piantagione di olio di palma, vicino alla cittadina di Subulussalam, sull'isola di Sumatra, in Indonesia - © Alain Schroeder, Belgio

I pangolini, mammiferi corazzati, sono gli animali più venduti sul mercato nero al mondo e tutte e tre le specie di pangolino sono protette da leggi nazionali e internazionali e due sono considerate a rischio di estinzione - © Brent Stirton, Sudafrica, Getty Images per National Geographic

Belinda Qaqamba Ka-Fassie, artista e attivista drag, posa in una shisanyama – un spazio comune dove le donne cucinano e vendono carne – a Khayelitsha, una cittadina vicina a Cape Town - © Lee-Ann Olwage, Sudafrica

Il ballerino professionista Musa Motha, che ha perso una gamba per un cancro alle ossa, balla con le stampelle - © Alon Skuy, Sudafrica, Sunday Times

Quando lo Stato Islamico si è ritirato dal territorio attorno a Mosul, nel nord dell'Iraq, migliaia di ex prigionieri sono stati liberati, molti dei quali con gravi traumi. Il fotografo ha ritratto gli yazidi e altre minoranze nei campi profughi - © Adam Ferguson, Australia, The New York Times Magazine

La penisola di Neringa separa la laguna dei Curi dal mar Baltico. La zona più a sud è in Russia e la parte più a nord in Lituania. Le dune sono tra le più alte in Europa e la penisola ha attratto artisti per secoli. Il fotografo vuole trasmettere il senso di uno spazio percepito e assorbito con tutti i sensi e non solo con gli occhi - © Tadas Kazakevičius, Lituania

Alcune donne bielorusse che hanno preso in considerazione di abortire raccontano le loro storie e le loro preoccupazioni: la contaminazione dopo il disastro nucleare di Chernobyl, la paura di diventare poveri o di non avere un compagno, il trauma di un abuso sessuale - © Tatsiana Tkachova, Bielorussia

Kawhi Leonard dei Toronto Raptors guarda il suo buzzer-beater (canestro fatto al suono della sirena che termina la partita) determinare la vittoria della sua squadra contro i Philadelphia 76ers nelle semifinali dei Playoff 2019 dell’NBA - © Mark Blinch, Canada, NBAE

I fan della squadra di calcio brasiliana Flamengo festeggiano il gol di Gabriel Barbosa contro la difesa della squadra argentina River Plate durante la finale della Copa Libertadores - © Silvia Izquierdo, Perù, Associated Press

Un palloncino a forma di coppa vola sopra i tifosi del Liverpool che festeggiano la vittoria contro il Tottenham Hotspur nella finale di Champions League - © Oli Scarff, Regno Unito, Agence France-Presse

Il Fuwaku Rugby Club di Tokyo, fondato nel 1948, è uno dei circa 150 club giapponesi che organizzano partite per giocatori sopra ai 40 anni - © Kim Kyung-Hoon, Corea del Sud, Reuters

Le Gazelles de Gouandé, del villaggio di Gouandé, nel nord del Benin, sono una delle 16 squadre di calcio istituite in tutto il paese con l'obiettivo di dare alle giovani donne un maggiore controllo sul proprio futuro attraverso lo sport - © Olivier Papegnies, Belgio

Un lavoro sulla squadra dei Bobcats, la squadra liceale di football di Paradise, una città di 26mila abitanti a nord di Sacramento devastata da un incendio che nel 2018 ha distrutto più del 90 per cento della città ma risparmiato i campi da gioco - © Wally Skalij, Stati Uniti, Los Angeles Times

Notizie spot - I volontari in una strada allagata a Freeport, Grand Bahama, il 3 settembre, dopo il passaggio dell'uragano Dorian - © Ramon Espinosa, Spagna, Associated Press

Notizie spot - Un gruppo di donne viene evacuato durante l'attacco all'hotel e al complesso commerciale DusitD2, a Nairobi, in Kenya, il 15 gennaio - © Dai Kurokawa, Giappone, European Pressphoto Agency

I grandi incendi in Australia - © Matthew Abbott, Australia, The New York Times